Loto ve At Yarışından İkramiye Kazananlar Uyuşturucudan Yakalandı

Yalova polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor.



Emniyet Müdürlüğü, il genelinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurma ve satma suçlamalarıyla 17 kişiyi gözaltına aldı. 3 bin 466 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 65 gram kokain, 10 gram eroin, 515 gram skunk ve 405 gram sentetik kannabinoid ile 50 adet tabanca fişeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Tutuklular arasında yer alan 34 yaşındaki İlker D.'nin 2005 yılında Milli Piyango'dan 5 milyon lira ikramiye kazandığı, ancak bu parayı elinde tutamayarak sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı, diğer şüpheli Ahmet Y.G.'nin ise 2014 yılında at yarışından 675 bin TL kazandığı, ancak parayı kumarda batırdığı ortaya çıktı - YALOVA