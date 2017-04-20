Lösev'in "İyilikler Tırı" Kütahya'da

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler Tırı" Kütahya'ya geldi.





Zafer Meydanı'na konuşlanan tırdaki, gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et gibi yardım malzemeleri lösemili çocuklara ve ailelerine dağıtıldı.



LÖSEV Eskişehir Sorumlusu Meltem Durulgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyilikler Tırı'nın 81 ili dolaşarak Vakfa kayıtlı olan lösemili çocuklara yardım dağıttığını söyledi.





Bugün de Kütahya'da yardım malzemelerini dağıttıklarını belirten Durulgan, şöyle konuştu:





"İyilikler Tırı'mızda bulunan kıyafet, oyuncak, temizlik maddeleri, gıda yardımı ile bize ulaşan her türlü bağışı dağıtmak üzere ailelerimizle bir araya geldik. Ailelerimizin ilgisi oldukça yoğun. Biz LÖSEV ailesi olarak bu yarımları yapmaktan oldukça mutlu oluyoruz. Gittiğimiz illerde LÖSEV gönüllüleri de bize destek vererek gerek ailelere ulaşmada gerekse yardımların dağıtılmasında bize yardımcı oluyorlar. Bun anlamda gönüllülerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."



LÖSEV'e bağışta bulunmak isteyenleri de beklediklerini ifade eden Durulgan, İyilikler Tırı'nın Kütahya'dan sonra Balıkesir'e gideceğini sözlerine ekledi.