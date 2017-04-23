Lösev'den Amerika'da Tanıtım Çalışmaları

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık Statüsü’ne sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak, 18 yıldır sürdürdüğü çalışmaları ve lösemi alanındaki tecrübelerini BM üyeleriyle paylaştı.

Lösev'den Amerika'da Tanıtım Çalışmaları

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık Statüsü'ne sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak, 18 yıldır sürdürdüğü çalışmaları ve lösemi alanındaki tecrübelerini BM üyeleriyle paylaştı

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