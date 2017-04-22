Lösev'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

Amasya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemi hastası çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğine katılan 20 lösemi hastası çocuk, şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.



LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Nilay Ermiş, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı lösemi hastası çocuklarla kutlamak istediklerini söyledi.



Yoğun tedavi sürecinden geçen çocuklara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ermiş, şunları kaydetti:



"LÖSEV'in kurulmasındaki amaç lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. LÖSEV bu çocuk bayramında da lösemili çocukları unutmadı. Balolar, dış mekan etkinlikleri, hastane ve maske atma partilerinin hayata geçeceği kutlamalarda sihirbaz gösterilerinden, palyaçolara, dans gösterilerinden sürpriz hediyelere pek çok detay olacak. LÖSEV'e kayıtlı çocuklara özel olarak hazırlanan etkinliklerin lösemi savaşını kazanan ve mücadelesi süren miniklerin morallerini yükselterek, yüzlerinde kocaman bir tebessüm bırakması amaçlıyoruz."



Daha sonra Ermiş ve Sosyal Hizmetler personeli Özge Silav, resmi kurumları ve lösemi hastası çocukların ailelerini ziyaret ederek LÖSEV'in faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.