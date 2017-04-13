Lösemiyi "Polis Sevgisiyle" Yenen Çocuk Emniyeti Gezdi

Adana'da, yakalandığı lösemiyi çok sevdiği polislerin de desteğiyle yenen 6 yaşındaki Yağız Yıldız, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi.



Polis üniforması giyen Yağız Yıldız, babasıyla, resmi ekip aracı tarafından evden alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri tarafından karşılanan Yağız, İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından kabul edildi.



Ak, kendisine çiçek veren çocuğa oyuncak polis aracı hediye etti. Ziyaretin sonunda Yağız Yıldız, trafik polisinin kullandığı motosiklete binerek siren çaldı.



Baba Sait Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun zorlu bir hastalık süreci geçirdiğini, bu dönemde polislerin kendilerini sık sık ziyaret ederek destek olduğunu belirtti.



Oğlunun hastalığında polislerin elinden yemek yiyip ilaçlarını kullandığını anlatan Yıldız, "Onların desteğiyle oğlum yeniden hayata tutundu. Bizler de bu dönemde yanımızda yer alan emniyet güçlerimizi Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünde ziyaret edip moral vermek istedik." diye konuştu.



Yağız Yıldız, daha sonra resmi ekip aracına bindirilerek evine götürüldü.