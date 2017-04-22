Lösemili Çocuklara 23 Nisan Eğlencesi

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri temsilciliği tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle lösemi hastası çocuklar için eğlence programı düzenlendi.



Bir otelde, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen eğlence programında, lösemi hastası çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Palyaço ile oyunlar oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren LÖSEV Kayseri sorumlusu Arzu Çokeken, "23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklar güzel bir gün geçirerek, eğlendiler. Burada Kayseri'de tedavi gören 50 lösemi hastası çocuk var. Ağır hasta olan çocukları maalesef getiremedik. Düzenlenen etkinlik vesilesiyle tüm çocukların gününü kutluyorum" dedi.



- Kayseri