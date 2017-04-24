Lösemili Çocuklar "Mutluluğun Kanatları" Altında

Samsun'da 4 kadının sosyal medya üzerinden bir araya gelerek kurduğu Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği (SAMUKAD) tarafından, hastanede tedavi gören çocuklara hayırseverlerin gönderdiği hediyeler dağıtıldı.



SAMUKAD, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları sevindirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen hediyeleri hastanelerdeki 60 çocuğa dağıtan SAMUKAD üyeleri, onları eğlendirmek amacıyla palyaço eşliğinde program da düzenledi.



SAMUKAD Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, 4 kadın girişimci olarak Mutluluğun Kanatları Grubu'nu yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden kurduklarını, 30 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.



Üyelerin artması üzerine dernekleştiklerini belirten Keskin, Türkiye genelinden gelen hediyeleri onkoloji ve lösemi servisinde kalan çocukların mutlu olması için dağıttıklarını anlattı.



Ayrıca köy okullarında çocukların ihtiyaç duydukları malzemelerini de sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Keskin, "Bizim için önemli olan çocuklarımızın mutlu olması. Özellikle tedavi olan çocukların mutluluğu tedavilerine de olumlu yansıyor. Biz de onları mutlu etmek için uğraş veriyoruz." dedi.



Çocuklar için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yoğun hediye aldıklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti:



"Türk insanı çok duygusal yapıya sahip. Çocukların mutluluğu için el ele verebiliyorlar. Biz çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu şeyleri sosyal medyadan paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da bulundukları yeri önemsemeden bize destek olmak ve çocukları mutlu etmek için hediyeler gönderiyor. Maddi destek almıyoruz, sadece hediye kabul ediyoruz. Çocuklarımız isteklerinin gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu oluyor. Çocuklarımızın mutlu olması o kadar önemli ki. O an kan değerleri bile yükseliyor."