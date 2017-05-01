Lösemili Çocuklar Karapınar'ı Ziyaret Etti

Konya'da yaşayan bir grup lösemili çocuk ve aileleri Karapınar ilçesini gezdi



İlçeye gelen heyet ilk önce Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öz'ü makamında ziyaret etti.



LÖSEV Konya Komite Başkanı Kadiriye Özdamar ve yanındakiler ilçede bulunan lösemili çocuğu olan ailelerle özel bir işletmede sohbet ederek sorunları dinlediler.



Özdamar, burada yaptığı konuşmada, kendi kızının lösemi hastası olması nedeniyle LÖSEV Vakfı yetkilileriyle tanıştığını ifade etti.



Onların maddi ve manevi destekleriyle kızının sağlığına kavuştuğunu belirten Özdamar, şunları kaydetti:



"Çocuğuma yapılan iyilikten sonra gönüllü olarak LÖSEV Vakfına destek vermek için görevler üstlendim. Türkiye genelinde 22 bin, Konya ve çevresinde ise 400'ü aşkın lösemi hastasına LÖSEV Vakfı hizmet vermektedir. Kapınıza kadar gelerek LÖSEV adına gazete satmaya, sahte makbuzlarla bağış toplamaya çalışan kişilere itibar edilmemesi gerekir. Eğer yardım etmek isterseniz LÖSEV vakfının banka hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz."