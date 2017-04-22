Lösemili Çocuklar '23 Nisan Balosu'nda Eğlendi

Kayseri'de lösemi tedavisi gören çocuklar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen 23 Nisan LÖSEV Çocukları Balosu'nda gönüllerince eğlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. LÖSEV tarafından bir otelde düzenlenen 23 Nisan Balosu'na katılan lösemi hastası çocuklar, burada gönüllerince eğlendi.



Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren LÖSEV Kayseri Sorumlusu Arzu Çokeken, "Atalarımızın bizlere ve çocuklarımıza hediye ettiği bu güzel günü birlikte kutlamak istedik. Hastanelerde tedavi sırasında sıkıntılı zamanlar geçiren çocuklarımızın biraz olsun keyifleri ve moralleri yerine gelsin istedik. İyileşmiş arkadaşları ile görüşüp onlara bir motivasyon kaynağı olmasını istedik. Bu sebeple otelimizin de desteği ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 50 çocuğumuzla bu etkinliğimizi düzenledik. Tedavisi devam eden çocuklarımız enfeksiyon riskinden dolayı çağıramadık ama tedavileri belirli bir aşamaya geldikten sonra onlarla da güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ