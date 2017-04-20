Lösemiden Ölen Eren, Beyin Felci Hastası Öykü'ye Umut Oldu

ZONGULDAK'ta 2006'da 14 yaşında lösemiden hayatını kaybeden Eren Çöğendez'in 24'üncü yaş gününde düzenlenen konserde elde edilen gelir, beyin felci hastası 2 yaşındaki Öykü Onur'un tedavisinde kullanılacak.



Ev kadını Melahat ve İl Özel İdaresi'nde Şube Müdürü Hasan Çöğendez çiftinin oğulları Eren Çöğendez, 8 yaşında bağırsak kanserine, bu hastalığı yendikten 2 yıl sonra da lösemiye yakalandı. ABD'daki Duke Üniversitesi Hastanesi'nde 22 Mart 2005'te ilik nakli yapılan Eren, ilaçların yan etkisiyle organlarının tahrip olması sonucu 21 Aralık 2006'da yaşamını yitirdi. Eren Çöğendez'in ailesi, çocuklarının ölümünden sonra her doğum gününde anma programı düzenledi.



20 Nisan 1993'de doğan Eren'in 24'üncü yaş günü nedeniyle dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde, konser düzenlendi. Konseri, Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve yaklaşık 250 kişi izledi. Mustafa Kömürcü yönetimindeki Kozlu Halk Eğitim Merkezi Performans Grubu'nun verdiği konser ilgi gördü.



Çöğendez çifti, biletleri 25 liradan satılan konserden elde edilen geliri Kilimli İlçesi'ne bağlı Çatalağzı Beldesi'nde oturan Hülya ve Olcay Onur çiftinin 'Serebral Palsi' (beyin felci) hastası çocukları 2 yaşındaki Öykü'nün tedavisinde kullanılmak üzere ailesine verdi.



Melahat Çöğendez, Eren'i anmak için her doğum gününde farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Bu etkinlik öyle bir noktaya geldi ki, elde edilen gelir ile okullarda kütüphane, laboratuvar oluşturuyoruz. Çocuk onkoloji servisinde bir oyun odası oluşturduk. Bu sene bu etkinlik, güzel bir amaç için güzel bir kişi için yine bir bebeğimiz için yaptığımız etkinliğe dönüştü. Canı gönülden buna birçok insanın katkı sağladığını gördüm. Buradan elde edilecek gelirimizi de Öykü bebeğimize vereceğiz" dedi.



Öykü Onur'un babası işsiz Olcay Onur ise çocuğunun tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, "Melahat hanım, bizi ziyaretinde Öykü bebeğe bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledi. Allah Melahat abla gibi bir insanı çıkardı karşımıza. Bu davranışı taktire şayan. Çünkü, gerçek ihtiyaç sahiplerine yerinde gidip görerek ulaşarız. Benim ihtiyacım olduğu belli. Buradan elde edilecek gelirle çocuğumun tedavisini yaptıracağım inşallah" diye konuştu. - Zonguldak