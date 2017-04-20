Lösemi İçin El Ele" Projesi

Gümüşhacıköy Kemalpaşa İlkokulu öğrencileri, "Lösemi için El Ele" projesi kapsamında harçlıklarından biriktirdikleri paraları Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladılar.



Okul öğretmeni Erkan Cantürk, Lösemili çocukların tedavisine katkı amacıyla proje başlattıklarını söyledi.



Çocukların, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve lösemi hastalığının önemine dikkati çekmek istediklerini belirten Cantürk, "Öğrencilerimizle beraber lösemili bir kardeşimizin küçük de olsa bir yarasına merhem olmak istedik. Öğrencilerimiz, lösemili kardeşleri için tüm yürekleriyle mücadele verdi. Kendisi ihtiyaç sahibi birçok öğrencimiz de bu projede lösemili kardeşlerine elinden geldiğince yardım etti." diye konuştu.



Cantürk, proje kapsamında her ay düzenli olarak öğrencileriyle birlikte biriktirdikleri paraları LÖSEV'e bağışlayacaklarını sözlerine ekledi.