Lösemi Hastası Öğrenci Karne Heyecanını Evinde Yaşadı

Artvin'de ilkokul birinci sınıf öğrencisi lösemi hastası 7 yaşındaki Ahmet Arif Yazıcı, karne heyecanını evinde yaşadı.



3,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Karadeniz Bakır İlkokulu öğrencisi Yazıcı, Çamlık Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle eğitim hayatının ilk karnesini aldı.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve sınıf öğretmeni Esra Ata ile minik öğrencinin evine giderek karnesini verdi. Yazıcı ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Doğanay, aileye de geçmiş olsun temennisinde bulunarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Öğrencilerinin sağlığına kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Vali Doğanay, "Devlet olarak çeşitli sağlık nedenleriyle okullara erişim imkanı bulamayan çocuklarımıza evde eğitim imkanı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Anne Hacer Yazıcı ise oğlunun hastalığına rağmen eğitimine devam etmesinin kendilerini sevindirdiğine değinerek, "Oğlumun tedavisini ve eğitimini evde sürdürüyoruz. Devletimizin uyguladığı evde eğitim hizmeti sayesinde okula gidemeyen evladım, eğitimine evde devam etme imkanı buldu. Bu uygulamadan son derece memnunuz. Her gün çocuğumun öğretmenleri evimize gelerek ders veriyorlar." diye konuştu.



Evde eğitim uygulaması sayesinde oğlunun okulundan geri kalmadığını hatırlatan Yazıcı, "Hem tedavisini sürdürdük hem de evde okuluna devam etti. Devletimizden Allah razı olsun. Evde eğitim sistemi sayesinde çocuğum hayata küsmedi. Tedavisi de her geçen gün iyiye gidiyor. Bu uygulama başta evladımı ve bizleri yeniden hayata bağladı." dedi.