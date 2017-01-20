Lösemi Hastası Minik Öğrenci de Karnesini Aldı

Gaziantep'te 2,5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü için evde eğitim alan 6 yaşındaki Hatice Şevval Taşkın, karnesini aldı.



Hatice Şevval Taşkın ve ailesini Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Hatice Şevval'e karnesini verdi.



Mete, Hatice'ye karne hediyesi olarak atkı ve bere takımı hediye etti.



Küçük kızı kutlayan Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşlara ihtiyaç duydukları en kaliteli hizmeti sunma gayretinde olduklarını belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığının okula devam edemeyecek durumdaki çocuklara eğitimden geri kalmamaları amacıyla evde eğitim hizmeti sunduğunu aktaran Mete, şunları söyledi:



Bu hizmetten faydalanan Hatice Şevval kızımızın karnesini vermekten mutluluk duydum. Bu karne döneminde önceliği bu çocuklarımıza verdik. Gaziantep merkezde toplam 122 öğrencimize evde eğitim hizmeti kapsamında 158 öğretmenimiz bizatihi evlerine giderek eğitim vermektedir. Amacımız bu çocukların yaşamdan kopmayarak bir an önce iyileşmesine moral desteği vermek."



Hatice Şevval de karne almasının mutluluğunu yaşadığını belirterek "Karnem güzel. Bu nedenle sevindim. Derslerimin hepsi çok iyi." dedi.