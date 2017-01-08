Lösemi Hastası Minik Kıza Evde Eğitim

YETER ERDİNE - Gaziantep'te 2,5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 6 yaşındaki Hatice Şevval Taşkın, bu yıl akranları gibi okula gidemese de Milli Eğitim Bakanlığının hizmeti sayesinde evde eğitim alıyor.



Henüz 3,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan minik Hatice Şevval'in kırsal bir mahallede hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ailesi, kızlarının tedavisi için hastaneye gidip gelmede ve eğitim almasında zorlanınca, evlerini kent merkezine taşıdı.



Tedavisi devam ettiği için kızlarını okula gönderemeyen Taşkın ailesi, kızlarının eğitiminden geri kalmaması için evde eğitim hizmetinden yararlandı.



Anne Elif Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatice Şevval'in 2,5 yıl önce vücudunda sararmalar ve halsizlikler, bacaklarında da ağrılar başlaması üzerine doktora gittiklerini ve lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Kızlarının o günden beri tedavisinin sürdüğünü, 97 haftadır kemoterapi aldığını aktaran anne Taşkın, Hatice'nin sağlığının her geçen gün iyiye gittiğini belirtti.



Kızlarının rahatsızlığı öncesinde köyde tarla ekip biçtiklerini, hayvan beslediklerini anlatan Elif Taşkın, "Eşim de yaşı geçtikten sonra sigortası için burada bir tekstil fabrikasında işe girdi. Hatice'nin eğitimi için kente göç ettik. Okula gitmeyi çok istiyordu. Devamlı ablalarının arkasından ağlıyordu, 'ben de okula gitsem' diyordu. Sokağa çıkarmadığım gün oluyordu. Enfeksiyon kapıyordu." ifadelerini kullandı.



Doktorların da kızlarının okula gitmesini önermediğini, bu nedenle evde eğitim hizmetine başvurduklarını dile getiren Taşkın, kızlarının sene başından beri evde eğitim aldığını söyledi.



Hatice'nin geçen yıllarda daha sık rahatsızlandığını ancak bu yıl eğitim almaya başladığından beri hem daha az rahatsızlandığını hem de daha mutlu olduğunu ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:



"Eğitim için evimize Serpil öğretmen geldi. Allah, razı olsun. Çocuğum çok mutlu. Gelmediği zaman, geçen hafta kar yağdığı için gelmemişti. 'Anne, öğretmenim niye gelmedi?', 'Ben ders yapmak istiyorum', 'Öğretmenimi özledim' diyor. Geçen yıl Hatice Şevval'in morali çok bozuktu. Şimdi eğitim aldığı için daha bir sevinçli. Geçen sene çok hastalanıyordu."



"Çok canlı, hiç yerinde duramıyor"



Hatice Şevval'in öğretmeni Serpil Ongun da Hatice'nin yaşıtlarına göre kavrama kabiliyetinin çok iyi olduğunu belirtti.



El kaslarında biraz sıkıntı olduğu için Hatice'ye el yazısı yerine düz yazı eğitimi verdiğini anlatan Ongun, "Yazı dışında okumasında hiçbir problem yok. Özellikle matematik zekası çok güzel. Hemen kavrıyor. Güce dayalı, yazıda problemimiz var. Onu da çok yakında aşacağız. Harfler bitince okuma yazmaya geçecek. Heceyle harf veriyorum. Dönem sonuna kadar okumaya geçmeyi hedefliyorum." dedi.



Hatice'nin çok sosyal bir çocuk olduğunu kaydeden Ongun "İlişkilerini gözlüyorum, 4 kardeşler, 3'ünü kendisi yönetiyor diyebilirim. Çok canlı, hiç yerinde duramaz, hareketli. Pratik zekası çok iyi. Çok güzel cevaplar verir." ifadelerini kullandı.



Öğretmen olmak istiyor



Evde eğitim alan Hatice Şevval de derslerinin iyi olduğunu ve öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Öğretmenimle ders çalışıyoruz. hikaye okuyoruz. Bazen şarkı da söylüyoruz. Evde eğitim güzel. Derslerimi seviyorum. En çok da matematiği seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.