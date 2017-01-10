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Lösemi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

Lösemi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

Lüleburgaz ilçesinde lösemi hastası Eren Tezel (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Lösemi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

Lüleburgaz ilçesinde lösemi hastası Eren Tezel (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tezel için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Hüseyin ve anne Cana Tezel, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Tezel'in naaşı kent mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Tezel'in okul arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

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