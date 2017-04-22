Lösemi hastası çocuklara süper kahraman sürprizi



İSTANBUL - Lösemi tedavisi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 'Süper Kahraman' sürprizi yapıldı. Süper kahramanları karşılarında gören çocukların heyecanları gözlerinden okundu.

Bahçelievler'de bir özel hastane Lösemi tedavisi gören çocuklara 'Süper Kahraman' sürprizi yaptı. Yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocukların karşılarında süper kahramanları görünce heyecanları gözlerinden okundu. Yeditepe Endüstriyel Dağcılık'ın tırmanış ekibi çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. 5 kişiden oluşan ekip Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Iron Man, Wolverine ve Hulk'un kostümlerini giyerek binanın çatısına çıktı. Ekip halatlar yardımıyla lösemi servisinde tedavi gören çocukların bulunduğu kata indi. Çocuklara camdan el sallayarak havada ilginç figürlerden oluşan bir gösteri yaptı. Çocuklar ise masal ve çizgi roman kahramanlarını bir anda karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Coşku, andrenalin ve sevincin bir anda yaşandığı anlarda süper kahramanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları sevindirdi.