Lösemi Hastası Arda İçin İlk Etapta Gerekli Olan 455 Bin Dolar Toplandı

BURSA'da 'lösemi' tanısı konulan 10 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavisinin Amerika'da yapılabilmesi için gerekli olan paranın bulunması amacıyla Bursa Valiliği'nden izin alınarak başlatılan kampanyada, 455 bin dolar toplandı. Arda'nın Hemşire olan annesi Suzan Adalı, "Oğlum için tedavinin ilk aşamasında 455 bin dolar gerekiyordu. Bu para çok şükür toplandı. Kampanyayı sonlandırdık. İlik naklinin Amerika'da olması halinde 550 bin dolara daha ihtiyaç duyulacak. Bu ikinci aşama. Herkese teşekkürler" dedi.



Bursa'da Suzan ve Erkan Adalı çiftinin iki çocuğunun büyüğü olan Arda'ya 2014 yılında doktorlar 'Lösemi' tanısı koydu. Hemen başlatılan tedaviden olumlu sonuç alınınca Arda, 9 ay sonra tekrar okula başladı. Hastalığının tekrarlanması ile Arda'nın tedavisi zorlaştı. Bu yılın Haziran ayında kemik iliği nakli yapılan Arda, kısa bir iyileşme sürecinin artından tekrar rahatsızlanınca doktorlar bu kez ailesine, "Artık Arda'nın küçük vücudu kemoterapiye de yanıt vermiyor" dedi.



Bunun üzerine çocukları için lösemi tedavisinin dünyada nasıl yapıldığını araştıran aileye sevindirici haber Amerika'da Seattle'da bulunan Childrens Hospital'den geldi. Çocuk hastanesi olan bu sağlık kuruluşu tetkiklerini incelediği Arda'yı kabul edebileceklerini söylediler. Bu haber ile sevinen aile tedavinin ilk etabında 455 bin dolar, ilik nakli yapılması halinde ise bu rakamın 1 milyon dolara çıkacağını öğrenince karamsarlığa kapıldı. Bunu sosyal medyada paylaşan Adalı çifti, çocukları için kampanya başlatılması için valilikten izin istedi.



Bursa valiliğinden iznin çıkmasının ardından Arda için ilk etapta gerekli olan 455 bin dolar toplandı. "Herkese teşekkürler" diyen Arda'nın annesi Suzan Adalı, "En büyük özlemimiz oğlumuzun sağlığına kavuşmasıydı. Başlatılan kampanya kısa sürede amacına ulaştı. İlk etapta hastane için gerekli olan 455 bin dolar toplantı. En kısa sürede Amerika'ya gidip Arda'nın tedavisine başlayacağız. İlik nakli Amerika'da yapılırsa daha fazla para gerekecek. Ama bu ikinci aşama. Önemli olan yavrumuzu oraya getirmemizdi" dedi.



