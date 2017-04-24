Lösemi Hastalarının Yüzü Müzikle Güldü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencileri, lösemi hastaları için müzik dinletisi sundu.



Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören 25 lösemi hastası için şarkılar söyleyen öğrenciler, onların güzel bir gün geçirmesini sağladı.



Çalınan müzik eşliğinde halay çeken lösemili hastalarına, etkinlik sonunda hediyeler verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serap Yükrük, yaptığı açıklamada, lösemi hastalarının yalnızlıklarını unutturmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.



Lösemi hastalarının çok yoğun bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Yükrük, şöyle konuştu:



"Bu çocuklarımız şu an çok zor bir süreç geçiriyor. Müzik dinletisiyle bir nebze de mutluluklarına katkı sunmak istedik. Bugün onların yanında olduğumuzu gösterdik. Moralleri bir nebze yükseltip, yüzlerini güldürebilmek ve onlara bakan annelerine güç verebilmek için buraya geldik. Daha önceden de düzenlediğimiz bir müzik etkinliğiyle lösemi hastalarının ihtiyaçları olan eşyaları belirledik. Bugünde o hediyelerimizi çocuklarımıza teslim ettik. Bunun içinde çok mutluyuz."



Hastanede 1,5 yıldır tedavi gören lösemi hastası Fatma Yılmaz ise sürekli hastanede olmanın çok sıkıcı olduğunu söyledi.



Uzun süredir ağır tedaviler gördüğünü anlatan Yılmaz, "Biz, tedavinin yanında güzel etkinlikler olmasını da istiyoruz. Çünkü sürekli hastanede bulunuyoruz ve çok sıkılıyoruz. Bu tür etkinlikler tedavi sürecimizi kolaylaştırır. Ama bugün düzenlenen etkinlikle çok eğlendik. Müzik dinledik, halay çektik." diye konuştu