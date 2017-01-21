Los Angeles'ta Trump Karşıtı Gösteri

- Öğrencilerin protestosu LOS ANGELES - ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump'ın vadettiği politikalara karşı çıkan California Üniversitesi (UCLA) öğrencileri protesto gösterisi düzenledi.

Los Angeles'ta Trump Karşıtı Gösteri

- Öğrencilerin protestosu LOS ANGELES - ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump'ın vadettiği politikalara karşı çıkan California Üniversitesi (UCLA) öğrencileri protesto gösterisi düzenledi. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler yapılan konuşmaların ardından pankartlar açıp Trump aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

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