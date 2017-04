Los Amigos de Herman, 27 Nisan'da Living Room sahnesinde...



"Living Room'un konsept projelerinden biri olarak sezon boyunca sahnede yer alacak olan"Unutulmayan Latin Şarkıları ", özellikle Latin şarkıların duygusal, sıcak ve yumuşak duyum keyfini dinleyicisine samimi bir şekilde geçirebilen özgün bir performans...



Her coğrafyanın kendine özgü bir doğal ritmi, yüzyıllarca bu topraklar üzerinde yaşayan insanların elde ettikleri bir yaşam deneyimi, bundan kaynaklı oluşan bir kültür, şarkılar, danslar, ritmler, müzikler vs. var.



Dünyanın her türlü bakış açısına ve deneyime ihtiyacı var.



Amerika yerlilerinin binlerce yıllık birikim ve bilgeliği, Avrupa klasik müziğinin çok sesli armonisi ve Afrika müziğinin çoklu ritmleriyle, Latin Amerika şarkılarının sıradışı, karmaşık, kendine özgü ritmi; Dünya insanlarının kardeşliğini, farklılıklarımızın içindeki benzer/ortak insani duygu ve düşünceleri (doğal güzelliklere övgü, sevgi, aşk, özlem, kahramanlık, eleştiri, acı, yakınma, hayata ait görüşler, toplumsal olaylara dair hikayeler vs.) en sade ve anlaşılır bir dille bize hatırlatmaya devam ediyor.



Consuelo Velazquez, Atahualpa Yupanqui, Osvaldo Farres, Alvaro Carrillo, Sergio Mendes, Miguel Matamoros, Maria Teresa Vera, Hugo Blanco, Rafael Hernandez, Manuel Jimenez Fernandez, Armando Manzanero, Violeta Parra gibi birçok Latin Amerikalı bestecinin şarkılarının, caz armoni ve doğaçlamalarla yorumlanarak seslendilirileceği, samba, salsa, rhumba, cha cha cha, milonga, habanera, bolero, vals vs. ritmlerle hareketlenecek gecede, dans ve aşk şarkılarının yanında, Latin Amerika'nın öteki yüzü olan acı günlerin, umut dolu yarınların, barışın şarkıları da çalınıp, söylenecek. "



Herman Artuç / Vokal ve Vurmalı Çalgılar



Zafer Saka / Gitar



Mehmet Sezer / Trompet



İlker İsabetli / Bas



Mustafa İşleyen / Vurmalı Çalgılar



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Los Amigos de Herman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır