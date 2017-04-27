Lorenzo Micheli – Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo

4.Uluslararası İstanbul Klasik Gitar Festivali kapsamında Lorenzo Micheli – Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo sizlerle...

Lorenzo Micheli – Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo

4.Uluslararası İstanbul Klasik Gitar Festivali kapsamında Lorenzo Micheli – Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo sizlerle...

Konserin ilk yarısıda, aralarında, New York -Carnegie Hall, Kiev Hall, Viyana Schubertsaal gibi en prestijli konser salonlarında, parlak kariyeri ile tanınmış, İtalyan gitarist Lorenzo Micheli yer alacak. 

İkinci yarıda ise, ülkemizin sayılı gitaristleri arasında yer alan Erdem Sökmen ve Hasan Meten'den oluşan ikili, bu konserlerinde, Bellinati, Gismonti, Assad, Towner, Pascoal, Garoto, ve Castro Neves'in eserlerini seslendirilecek.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Lorenzo Micheli – Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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