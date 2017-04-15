Londra Muhafazakar Moda Haftası Başladı

Dünyanın muhafazakar moda alanında önde gelen tasarımcılarını bir araya getiren "Londra Muhafazakar Moda Haftası" (LMFW) başladı.



Ritz Hotel'de verilen resepsiyonla başlayan LMFW (London Modest Fashion Week), dünyanın muhafazakar giyim alanında önde gelen tasarımcılarını, blog yazarlarını ve modelleri bir araya getiriyor.



LMFW, Türkiye'nin ilk ve dünyanın en popüler muhafazakar giyim sitesi "Modanisa.com"un ana sponsorluğunda düzenleniyor.



Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe'nin ev sahipliğindeki resepsiyonda ABD'li kısa film yönetmeni Samah Safi'nin "Tıpkı Senin Gibi" adlı kısa filmi de gösterildi.



"Muhafazakar kadınlara daha fazla seçenek"



LMFW'yle ilgili olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türe, etkinlikle amaçlarının Türk modacıları dünyaya taşımak, Türkiye'den uluslararası alanda bilinen, tanınan, takip edilen modacılar çıkarmak olduğunu söyledi.



Türe, "Kadınlarımız hem kendi inançlarına göre giyinmek hem de şık olmak istedikleri zaman çok fazla seçenek bulamıyorlardı. Bunu yıkabilmek internetle mümkün oldu. İnternetle kadınlarımızı başka ülkelerde de kadınların yine kapalı giyindiğini ama farklı kıyafetler giyindiğini gördüler. Farklı renkleri, farklı desenleri gördüler ve bunu talep ettiler." diye konuştu.



Muhafazakar giyim alanında faaliyet gösteren Modanisa'yı 2011'de kurduklarını anlatan Türe, "Muhafazakar giyinen kadınlarımızın daha fazla seçim şansına sahip olması için kurulmuş bir siteyiz. Tüm dünyaya satış yapıyoruz. Merkezi Türkiye'de. Türk malını ve Türk tasarımcıları yurt dışına taşıyan bir site. Dünyanın iyilerinden bir tanesi bu konuda." görüşünü dile getirdi.



"Kendi şıklığımızı yapmamız lazım"



Muhafazakar Moda Haftası'nı bu yıl ikinci kez düzenlediklerini belirten Türe, şunları kaydetti:



"Amacımız dünyanın her tarafından muhafazakar moda konusunda çalışan tasarımcıları bir araya getirmek, birbirlerinden ilham almalarını sağlamak ve bizim koşullarımıza, standartlarımıza uygun bir moda yaratabilmek çünkü ana akım moda bizim kodlarımıza, isteklerimize göre hareket etmiyor. Bizim de kendi isteklerimize, giyim tarzımıza göre kendi kıyafetlerimizi, kendi şıklığımızı yapmamız lazım."



Muhafazakar Moda Haftası'nın ilkini geçen yıl İstanbul'da düzenlediklerini belirten Türe, ikincisi için Londra'yı seçme gerekçelerini de şöyle açıkladı:



"Londra, dünyanın moda başkentlerinden bir tanesi. Burada sesimizi daha fazla duyurabilme şansına sahibiz. Burada doğru bir organizasyon yapıp sesimizi duyurabilirsek dünyaya, işin bundan sonra daha da büyüyebileceğini düşünüyoruz. Kendimiz çalıp kendimiz dinlemek yerine, bunu dışarıda anlatabilmemiz lazım. Ne kadar kaliteli, şık ürünler yaptığımızı yurt dışında gösterebilmemiz lazım. Bu da onun ilk adımı."



Muhafazakar modanın dünyadaki ticari hacminin şu anda 60 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Türe, "Hızlı büyüyen bir pazar bu. Türkiye'nin çok şansının olduğu bir pazar. Kendi markalarımızı, kendi tasarımcılarımızı çıkarma şansına sahibiz." şeklinde konuştu.



"Moda, çıplaklık olmak zorunda değil"



Resepsiyona katılan başörtülü model, Somali kökenli ABD'li Halima Aden de muhafazakar kadınlara giyim konusunda seçenek sunmanın önemli olduğunu söyledi.



Londra Muhafazakar Moda Haftası'nı değerlendiren Aden, "Çok etkilendim. Şimdiden her biri farklı bir iş yapan, kimi blogger, kimi stilist, kimi tasarımcı olan pek çok Müslüman kadınla tanıştım." dedi.



Uzun süre Müslüman kadınların moda dünyasına giremeyeceğini düşündüğünü anlatan Aden, "Fakat Müslüman kadınlar moda dünyasının bir parçası oldu ve bu çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Muhafazakar modanın giderek büyüyeceğine inandığını belirten Aden, "Sadece bugün buradaki kadınların ne kadar güzel giyindiğini görmek bile bunun büyüyeceğini kanıtlıyor. Moda, çıplaklık olmak zorunda değil." görüşünü dile getirdi.



Başörtülü bir model olarak moda dünyasına girmesine çevresindekilerin destek verdiğini aktaran Aden, "Bütün kız kardeşlerim, 'kız kardeşim' diyorum çünkü bu gerçekten de böyle, bizim aramızda Müslüman kız kardeşlik bağı var. Son derece büyük destek verdiler. Sevgilerini, nezaketlerini gösterdiler. Bunun benim için anlamı büyük çünkü kendi toplumunuz arkanızda durmazsa hayat gerçekten zor olabilir." görüşünü paylaştı.



Olympia Fuar Merkezi'nde iki gün sürecek LMFW kapsamında başta İngiltere, Fransa, Türkiye, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olmak üzere 20'den fazla ülkeden tasarımcı, moda severlerle buluşacak.