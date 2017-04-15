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Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe ile röportaj Dünyanın muhafazakar moda alanında önde gelen tasarımcılarını bir araya getiren "Londra Muhafazakar Moda Haftası" (LMFW) başladı. Ritz Hotel'de verilen resepsiyonla başlayan LMFW (London Modest Fashion Week), dünyanın muhafazakar giyim alanında önde gelen tasarımcılarını, blog yazarlarını ve modelleri bir araya getiriyor. Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, açılış ve defileye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın her tarafından Müslüman kadınlar var. Londra'nın güzelliği de budur. Somalililer var, Türkler var, Pakistanlı, Hint ve İngiliz Müslümanlar da var. Dünyanın moda başkentlerinden bir tanesi olan Londra'da bunu yapıyor olmak bizim için çok heyecan verici." dedi.