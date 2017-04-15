Dünyanın muhafazakar moda alanındaki önde gelen isimlerini bir araya getiren "Londra Muhafazakar Moda Haftası"nın (LMFW) açılış defilesi yapıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Olympia Sergi ve Konferans Merkezi'ndeki karma defilede, "Muslima Wear", "Refka", "Mayovera", "Selma Sarı" ve "Minel Aşk" olmak üzere Türk muhafazakar giyim markalarının seçkin koleksiyonları sergilendi.



Başörtülü Somali kökenli Amerikalı model Halima Aden'in de podyuma çıktığı defile yoğun ilgi gördü. Aralarında Türk ve İngiliz sanatçılar ile modacıların da bulunduğu çok sayıda kişi defileyi izledi.



Türkiye'nin ilk ve dünyanın popüler muhafazakar giyim sitesi "Modanisa.com"un ana sponsorluğunda düzenlenen LMFW, muhafazakar giyim alanında önde gelen uluslararası tasarımcıları, blog yazarı ve modellerini 3 gün boyunca Londra'da bir araya getirecek.



Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, açılış ve defileye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın her tarafından Müslüman kadınlar var. Londra'nın güzelliği de budur. Somalililer var, Türkler var, Pakistanlı, Hint ve İngiliz Müslümanlar da var. Dünyanın moda başkentlerinden bir tanesi olan Londra'da bunu yapıyor olmak bizim için çok heyecan verici." dedi.



2011'de kurulan Modanisa'nın, başka dünya başkentlerinde de benzer etkinlikler düzenleyeceğini belirten Türe, "Devam edecek inşallah bu yolculuk. İlk (muhafazakar moda haftasını) İstanbul'da yaptık çünkü İstanbul bizim doğduğumuz yer. İstanbul'dan yola çıkmak istedik bu yolculuğa. İstanbul bizim için kökümüz, merkezimiz ve hep öyle olacak inşallah. Bunu yaparken de ilk önce Türkiye'de toparladık tüm dünyadan gelen insanları. Başka başka ülkelerden insanlar bir araya geldiğinde şunu gördük ki modanın gelişebilmesi için insanların birbirinin tarzlarından ilham alması ve bunun devam etmesi gerekiyor. Sadece Türkiye ile de sınırlı kalınmaması lazım. Dünya moda başkentlerinden birine gidip Türk moda tasarımcılarını da oraya taşıyıp, dünya vitrinine sunmak istedik." diye konuştu.



Ritz Hotel'de dün akşam verilen resepsiyonla başlayan moda haftasında, başta İngiltere, Fransa, Türkiye, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olmak üzere 20'den fazla ülkeden tasarımcı, bugün ve yarın moda severlerle buluşuyor.



İstanbul'da geçen yıl yapılan İstanbul Muhafazakar Moda Haftası'nın yoğun ilgi görmesinin ardından bu yıl Londra ayağı düzenlenen etkinlik için dünyanın her bir köşesinden Londra'ya gelen muhafazakar modanın önde gelen isimlerinin etkinlik boyunca sektöre yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşması, yeni iş birliklerine imza atması öngörülüyor.



Ünlü muhafazakar moda tasarımcılarının koleksiyonlarının karma defilelerle sergilendiği etkinlikte ayrıca "İlham Veren Müslüman Kadınlar", "Sosyal Medya ve Moda", "Küresel Marka Yolculuğu" ve "Dünya Başörtü Trendleri" gibi modacıların konuşmacı olarak katılacağı paneller de düzenlenecek.