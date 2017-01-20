Londra Köprülerinde Trump Karşıtı Gösteri

ABD'de başkanlık görevini bugün devralacak Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri üzerinde bulunan köprülere asılan afişlerle protesto edildi.



"Duvarlar değil köprüler inşa edin" adlı kampanyaya destek veren çok sayıdaki uluslararası sivil toplum hareketinin ortaklığıyla yapılan gösteride, Thames Nehri üzerindeki köprülere çeşitli mesajlar içeren afişler yerleştirildi.



Kentin ünlü tarihi köprüsü Tower Bridge, siyasetin merkezi Westminster Köprüsü, Londra'yı ziyaret edenlerin uğrak noktası dev London Eye dönme dolabı ile kültür ve sanatın kalbinin attığı Southbank kıyılarından görülen köprülere asılan afişlerde, "Duvarlar değil köprü inşa edin", "İslamofobiye karşı birleşin" ve "Bundan sonra ne olacağı bize kalmış" gibi ifadeler yer aldı.



Köprülerdeki afişlerin yanı sıra katılımcılar ellerinde "açık fikirlilik" yazılı bir pankart tutarken, sabah işe giderken köprülerden geçenlerin dikkatini çekmek amacıyla canlı müzik performansı sergilendi.



Bu arada Londra'daki gösterinin benzerleri Birleşik Krallık genelindeki birçok kent ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de de yapıldı. Eylemin organizatörleri, Britanya genelinde 150'den fazla köprüye Trump karşıtı mesajlar içeren afişler asıldığını bildirdi.



Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketinin de bu akşam ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde Trump karşıtı bir protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.