Londra'da Trump Karşıtı Yürüyüş

Görevine dün başlayan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.



ABD merkezli sivil toplum hareketlerinin organize ettiği ve İngiltere'deki birçok uluslararası STK'nın da destek verdiği yürüyüş çerçevesinde her yaş grubundan çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.



Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, bebek ve ufak yaştaki çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar, elçilik binasından başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüdü.



Yaklaşık 4,5 saat süren yürüyüş boyunca eylemciler Trump'ın seçim vaadleri ile savunduğu politikalara yönelik tepkilerini dile getirirken ayrıca dünya genelinde kadın haklarına yönelik ihlallerin yaşandığına dikkati çektiler.



Göstericiler yürüyüş yolunda ellerinde, "Kız çocuklarımızın geleceği için Trump'a hayır", "Trump korkak bir kedisin sen", "Trump'a hayır, ırkçılığa hayır" ve "Ufacık ellerini kadın haklarının üzerinden çek" yazılı pankartlar taşırken, "Duvarlar değil köprüler inşa edin", "Birlikte ayakta durursak bizi asla bölemezler" ve "Aptal Trump" gibi sloganlar attı.



Londra'daki gösteriye, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekilleri Yvette Cooper ve Stella Creasy ile Londra Belediye Başkanı Sadık Han, katılımlarıyla destek verirken, benzer yürüyüşler ülkenin Belfast, Cardiff, Edinburgh, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Bristol ve Shipley kentlerinde de yapıldı.



Bu arada dün akşam da başkentte ABD'nin Londra Büyükelçiliği başta olmak üzere, ülkenin Birmingham, Bristol, Manchester, Leeds, Norwich, Sheffield, Doncaster ve Chesterfield kentlerinde de Trump karşıtı gösteriler düzenlenmişti.