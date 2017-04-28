Londra'da Terör Operasyonu

İngiliz polisinin dün Londra'da ve Kent'te düzenlediği terör operasyonlarında bir kadının polis kurşunuyla yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Polisten yapılan açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin dün akşam Londra'nın kuzeybatısındaki Willersden bölgesinde bir eve yaptığı baskında 20'li yaşlarda bir kadının vurulduğu kaydedildi.



Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada, baskın yapılan evin bir süredir polisin gözetimi altında olduğu ifade edildi.



Polis, Willersden'deki operasyonda 16 yaşında bir çocuk ile 20'li yaşlarda bir kadın ve bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Willersden'de daha sonra her ikisi de 28 yaşında bir kadın ile bir erkeğin de gözaltına alındığı belirtildi.



Kent şehrinde yapılan operasyonda da 43 yaşında bir kadının gözaltına alındığı açıklandı.



Polis açıklamasında operasyonların "aktif bir terör planını engellediği" belirtilirken, İngiliz basınındaki görgü tanıklarının ifadelerinde Londra'da baskın yapılan evde Somalili Müslüman bir ailenin yaşadığı bilgisi yer aldı.



Polis, baskının dün başbakanlık ofisi "10 Numara" yakınında bıçaklı bir kişinin gözaltına alınmasıyla bağlantılı olmadığını kaydetti.



Dün öğleden sonra yaşanan olayda, Whitehall Caddesi üzerinde polisin durdurup aradığı 27 yaşında bir erkeğin sırt çantasında bıçak bulunmuştu. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, cadde bir süre trafiğe kapatılmıştı.



Londra'da 22 Mart'ta da ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü.



Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda ölenlerden biri İngiliz parlamentosunun kapısında görevli bir polis memuruydu.?



İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, bakanlık binaları ve Başbakanlık'ın bulunduğu Westminster bölgesinde silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.