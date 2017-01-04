Londra'da Terör Gözaltısı

Kahire-Londra seferini yapan uçağın bir yolcusu, Heathrow Havalimanı'nda Terör Yasası kapsamında gözaltına alındı.



İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'den gelen uçağın yolcularından birinin, Terör Yasası kapsamında Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.



Uçaktan inerken gözaltına alınan 50 yaşındaki zanlının kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, operasyonun planlı gerçekleştirildiği kaydedildi.



Gözaltının, sürmekte olan bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, konunun Suriye veya terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığı bildirildi.



Operasyonla bağlantılı olarak başkent Londra'nın kuzeyindeki bir evde de arama yapıldığı ifade edildi.