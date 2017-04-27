Londra'da Terör Alarmı

Londra Parlamentosu önünde 20'li yaşlarda erkek bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. İngiltere Parlamentosu önünde elinde büyük bir bıçak taşıdığı söylenen bir saldırgan yakalandı. Silahlı polislerin akın ettiği olay yeri, yaya ve araç trafiğine kapatılırken Londra Emniyet Müdürlüğü, herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını bildirdi. Parlamento'nun bulunduğu Westminster'da geçtiğimiz ay yaşanan terör saldırısında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti - Londra