Londra'da Suriye Bağlantılı Terör Gözaltısı

İngiliz polisinin terör şüphesiyle bir kadını gözaltına aldığı bildirildi.



Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin bu sabah başkent Londra'nın kuzeyindeki bir adreste 23 yaşında bir kadını gözaltına aldığını belirtti.



Kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen kadının, Belçika Federal Polisi ile yürütülen Suriye bağlantılı ortak bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı kaydedildi.



Operasyon kapsamında, Londra'nın doğusunda iki evde arama yapıldığı, kentin kuzeyindeki bir evde aramanın sürdüğü duyuruldu.



Polis, kadının terör eylemine hazırlandığından şüphelenildiğini bildirdi.



Londra'da 22 Mart'ta ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutuluyor.