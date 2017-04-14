Londra'da 'Peygamber Aşkı' Sergisi Büyük İlgi Gördü

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Peygamber Aşkı" adlı sergi büyük ilgi gördü. Sergide Londra'da yaşayan ünlü Neyzen Kerem Tufan'ın Ney dinletisi de büyük beğeni topladı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamber Aşkı" adlı sergi düzenlendi. Hilye-i Şerif sergisi büyük ilgi gördü.



Yunus Emre Kültür Merkezi ve Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Mehmet Çevi'nin kolleksiyonundan çeşitli sanatçılara ait eserlerin yer aldığı sergi, 14 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Açılışa Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan ve Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşaviri Ali Selçuk Can'ın yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.



Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç açılış konuşmasında bu sergiye ev sahipliği yaptıkları için duydukları memnuniyeti dile getrirerek, Hilye-i Şerif'in önemini vurguladı.



DHA'ya konuşan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Londra gibi küresel ve kültür sanat merkezlerinden birinde Türkiye'nin de hat sanatı ile burada bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hat sanatında her ne kadar Arap alfabesi olsa da bu sanatın ilerlemesine yol açan kalemin eğik bir şekilde kesilmesidir. Bunu da Türkler yapmıştır. Dolayı ile bu hat sanatı bakımından tekerleğin icadı gibidir. 'Kuran-ı Kerim Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okunda ama İstanbul'da yazıldı' denir. Böyle bir söz vardır. Bu yüzden Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bizim zengin kültür ve sanat dünyamızın çok önemli motifi, rengi, deseni olan hat sanatının Yunus Emre Kültür Merkezi'mizde sergileniyor olması çok önemlidir. Bu serginin bir özelliği de artık günümüzde hattatlar geleneksel kalıplarla modern arayışları bir arada düşünüyorlar bu sergide geleneksel yazı türüne ilave olarak modern dokunuşlar da görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



İslam Kültür Sanat Platformu Genel Sekreteri ve Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan da geçtiğimiz yıl da benzer bir sergiyi gerçekleştirme şansı bulduklarını ve ikinci kez Londra'da böyle anlamlı bir sergi düzenliyor olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "İslamofobinin Avrupa'da yükselişe geçtiği, İslamın terörle eşitlenmeye çalışıldığı, müslümanları farklı bir algı içinde yaşamaya mecbur edidliği bir dönemde Avrupa'da bu tür organizasyonların önemli olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda Avrupada yükselen terör olaylarını İslamla eşitlenmiş olması büyük bir üzüntü yaratıyor hepimizde. Biz bu medeniyetin asırlar öncesinde Hz. Peygamber üzerinden nasıl bir zerafeti sanata yansıttığını bunu estetik boyutuyla insanlığa armağan ettiğini anlatmak üzere bu eserleri Londra'ya getirdik. İslamın gerçek yüzünün sanatla anlatılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Yunus Emre Kültür Merkezi Başkanı Mehmet Karakuş'ta Kutlu Doğum Haftası'nın yaşandığı bugünlerde böyle anlamlı bir serginin Londra'ya gelmiş olmasında büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hz. Peygamberin güzel ahlakının, fiziksel özelliklerinin kelimelerle anlatıldığı Hilye-i Şerif ilk kez 17. yüzyılda Hafız Osman tarafından yazıldı. Sergi hat sanatı ile hazırlanan Hilye-i Şeriflerden oluşuyor. Hz Peygamberimizi anlatan bu yazılar güzel bir sanat eseri olarak değişik yazı usullerınde tablolara dökülmüş. Ahmet Çoktan'ın eserlerini sergilemiş olduk. Bu eserlerin başka bir özelliği de Katı sanatı dediğimiz çok eski bir Türk süsleme sanatı olan deri ve kağıdı keserek ve oyarak yapılan süslemelerden oluşan süslemelerden oluşması. Hatlar Sayit Abuzeroğluna, süslemeler Ahmet Çoktan'a ait . Türünün nadide örneklerini sergiliyoruz. Kağtı sanatı ile Hilye sanatı ile kez biraraya getirildi" şeklinde konuştu.



Serginin açılışında bu yıl ilk kez Ney dinletisi de yer aldı. Londra'da yaşayan ünlü Neyzen Kerem Tufan'ın, ünlü eserlerden derlediği dinletisi büyük beğeni topladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Serginin açılışı



-Sergiden detaylar



-Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan ve Yunus Emre Kültür Merkezi Başkanı Mehmet Karakuş ile röportaj - Londra