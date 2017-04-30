Londra'da Otobüsten Zorla İndirilen Kadının Çarşafını Çıkartmaya Çalıştılar
İslam karşıtlığının arttığı Avrupa'da skandal bir görüntü kaydedildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da çekilen görüntülerde Müslüman bir kadın saldırıya uğradı.
Aşırı sağcı adayların yükselişe geçmesiyle Müslüman düşmanlığının arttığı Avrupa'da skandal bir olay yaşandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüse binen çarşaflı bir kadın zorla indirildi.
KADININ ÇARŞAFINI YIRTMAYA ÇALIŞTILAR
İngiliz terörle mücadele birimlerinin otobüsten indirdiği iddia edilen kadın, çevredekilerin saldırısına uğradı. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde saldırganlar kadının çarşafını çıkarmaya çalışıyor.