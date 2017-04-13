Londra'da Hilye-i Şerif Sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinde, "Aşk-ı Nebi" temalı Hilye-i Şerif sergisi açıldı.



Enstitünün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yollarının destekleriyle düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İngiltere'deki kültür camiasının üyeleri, sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.



2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan Aşk-ı Nebi temalı sergide Türkiye'den hattat Ahmet Çoktan'ın kat-ı sanatıyla yorumladığı eserleri sanatseverlerle buluşuyor.



Sergi, 5 Mayıs'a kadar Londra Yunus Emre Enstitüsünde ziyaret edilebilecek.