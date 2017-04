Londra'da Hareketli Anlar Yaşandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı şahıs polisi alarma geçirdi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Westminster bölgesinde bugün eli bıçaklı bir kişi paniğe neden oldu. İngiltere polisi, yaptığı açıklamada Westminster'de Başbakan Theresa May'in ofisinin yakınında terör eylemi hazırlığındaki şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Polis, 27 yaşındaki saldırganın kimliğini ise açıklamadı.



İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, olay sırasında Theresa May'in Downing Caddesi'ndeki ofisinde olmadığını söyledi. - LONDRA