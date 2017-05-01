Londra'da Başbakanlık Binası Yakınındaki Terör Gözaltısı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Londra'da terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alınan Halid Ömer Ali'nin, 2010'da Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde olmadığını bildirdi.



Dernekten yapılan açıklamada, 27 Nisan'da Londra'da başbakanlık ofisi yakınlarında terör saldırısı şüphesiyle Halid Ömer Ali'nin gözaltına alınmasıyla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'ın büyük bir skandal habere imza attığı belirtildi.



Haberde, Halid Ömer Ali'nin 2010'da İstanbul'dan Gazze'ye yardım götüren ancak uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde olduğunun ileri sürüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:



"Haberi yazarken filonun organizatörlerine bu konuyu sormaya bile tenezzül etmeyen Reuters, Mavi Marmara gemisiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan Halid Ömer Ali adlı şahsın Mavi Marmara gemisi yolcusu olduğunu yazarak tamamen maksatlı ve gerçeği yansıtmayan bir haber yapmıştır.



Mavi Marmara saldırısı, 10 silahsız aktivistin İsrail askerlerince katledildiği acımasız bir olaydır. Bu yanlış bilgiyi gerçekmiş gibi sunmak hem sorumsuzluk hem de Mavi Marmara kurbanlarının yakınlarına saygısızlıktır. Bu tür mesnetsiz haberler Gazze Özgürlük Filosuna dair daha geniş çaplı olumsuz ve yanlış malumat yayma kampanyasının bir parçasını oluşturmaktadır. İki olay arasında hiç bir bağlantı bulunmamaktadır ve aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."