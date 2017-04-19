Londra'da ABD'nin Hava Saldırıları Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD'nin Suriye ve Afganistan'a düzenlediği hava saldırıları protesto edildi.



"Stop the War Coalition" isimli savaş karşıtı grup tarafından organize edilen ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (CND) destek verdiği gösteri çerçevesinde protestocular ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.



Gösteride yapılan konuşmalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yanlısı ve tehlikeli politikaları savunduğu vurgulanarak, Suriye'de füze, Afganistan'da da devasa bir bomba kullanmasının küresel gerginliği artırdığı ifade edildi.



Trump'ı destekleyici tavrından dolayı İngiliz hükümetinin eleştirildiği protestoda katılımcılar, üzerinde "Trump'a hayır, savaşa hayır", "Trump'ın nükleer silah yarışına son verin", "Ellerini Suriye ve Afganistan'dan çek" yazılı pankartlar taşıdı.



Trump bu ay içerisinde, Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunurken, ABD ordusu envanterindeki en büyük konvansiyonel bombayı da Afganistan'da DEAŞ'e karşı kullanmıştı.