Londra'da "2017 Kutlu Doğum" Programı

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" ana temasıyla gerçekleştirdiği "2017 Kutlu Doğum" programı kapsamında, İngiltere'nin başkenti Londra'da etkinlik düzenlendi.



Londra'nın kuzeyinde yer alan Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Walthamstow bölgesindeki Walthamstow Belediye Sarayı'nın konferans salonunda yapılan "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programına, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, ülkedeki çeşitli derneklerin temsilcileri ve her yaş grubundan çok sayıda vatandaş katıldı.



Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl nisan ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında da muhtelif etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu Doğum" programının Londra ayağındaki etkinlik çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de Londra'daki etkinlik için hazırlanan görüntülü mesajı yayımlandı.



Görmez mesajında, Londra'daki programa katılımının aylar öncesinden planlandığını ancak programa katılamadığından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.



Bu yılki Kutlu Doğum Haftası'nın temasına vurgu yaparak, dünyada güven bunalımı yaşandığını ve insanların birbirine güvenmemeye başladığını söyleyen Görmez, "Güven toplumları olmadığımız için güvenlik toplumlarına dönüştük. Her yere kameralar döşeniyor. Bütün insanların her şeyi kaydediliyor. Bir ülkeden bir ülkeye giderken siz karşılaştığınız tabloyu düşündüğünüzde, güven toplumları olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." diye konuştu.



Görmez, dünyanın güven kaybına uğradığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Akarsularımız, denizlerimiz, yiyeceklerimiz, toprağımız, teneffüs ettiğimiz hava dahi bir güven sorunu yaşıyor. Öbür taraftan İslam coğrafyasına baktığımızda, çok daha büyük acılarla karşı karşıyayız. İman toplumları eman kaybetti. İslam toplumları selam ve barışı kaybetti. İşte bütün bunlardan dolayı bilhassa ülke olarak, millet olarak biz de Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet, saldırı, darbe teşebbüsünden sonra kendi ülkemizde de dünyanın tüm masumlarına umut olmuş tarih boyunca ve bugün de umut olmaya devam eden kendi ülkemiz de güven bunalımı yaşıyor. Toplumsal güvenimiz zedelendi."



Görmez, programın amacına değinerek, "Nerede yaşarsak yaşayalım, ister Paris, ister Londra, ister İstanbul'da. Yaşadığımız yerde insanlara nasıl güven verebiliriz? Yaşadığımız yerleri nasıl güven toplumuna dönüştürebiliriz? İşte bugün size gönderdiğimiz arkadaşlar da daha çok bu konu üzerinde duracaklar." dedi.



"İslam dini, güzelliğin, barışın, sevginin dinidir"



Programda konuşan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, güvenin azaldığı, her şeyin daha belirsizleştiğini ve nasıl yaşanacağı konusunda insanların endişeli olduğu bir dünyada bulunulduğunu belirtti. İnsanların yardımlaşırken ve iyilik için çalışırken daha güvenli ortamlar yaratabileceğini söyleyen Başaran, "Bence bu güvenlik çalışmaları için insanlarımızın çok daha hoşgörülü olması, çok daha sabırlı olması ve gerçekten elinden geleni ardına koymaması gerekir." dedi.



Başkonsolos Çınar Ergin konuşmasında İslamiyetin daha barışçıl ve güzel bir dünya için çabalanmasını emrettiğini anımsatarak, "İslam dini güzelliğin, barışın, sevginin dinidir ancak son yıllarda görüyoruz ki İslam dini, dinimiz bazı ithamlarla karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.



Terörizmin, dünyanın karşı karşıya bulunduğu çok önemli bir bela olduğunu söyleyen Ergin, terörizm faaliyetinde bulunanların eylemlerini İslamiyet adına yaptıklarını iddia ettiklerinin altını çizerek, bazı çevrelerin terörü İslamiyet ile özdeşleştirme çabalarında bulunduğunu vurguladı. Ergin katılımcılara, "Bu büyük tehlike karşısında çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bizlere düşen, bu konuda çevremizi, özellikle yurt dışında yaşayan Müslümanlar olarak, komşumuzu, arkadaşlarımızı, belki bu konuda fazla bilgisi olmayanları her fırsatta elimizden geldiğince aydınlatmaktır." tavsiyesinde bulundu.



Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, programın temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu hatırlatarak, günümüzde insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu hususlardan birinin güven olduğunu dile getirdi.



Dünyada bir güven bunalımı, güven krizi yaşandığını aktaran Özdemir, "Hiç kimse kimseye güvenmiyor, kardeş kardeşe güvenmiyor, akraba akrabaya güvenmiyor, devletler devletlere güvenmiyor, en büyük harcamalar güvenlik alanında yapılan harcamalar maalesef." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yılki programın Londra'da dini alanda hizmet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve çeşitli kurumların ortaklaşa çalışmasıyla hazırlandığını anlatan Özdemir, katkılarından dolayı STK ve dernek temsilcilerine teşekkürlerini iletti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han'ın da düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle güvenin öneminin toplumlara aktarılmaya çalışıldığını belirterek güven, iman ve sevginin önemi odaklı bir konuşma gerçekleştirdi.



Dr. Fatih Koca'nın şefliğindeki ilahi korosunun ilahiler seslendirdiği programda ayrıca 2010 Dünya Kuran-ı Kerim güzel okuma birincisi hafız Ali Tel Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.