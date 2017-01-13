Londra Borsası'nda işlem gören piyasa değeri en büyük 100 İngiliz şirketinin listelendiği FTSE 100 (The Financial Times Stock Exchange) endeksi üst üste 12'nci günde rekor seviyede yükseldi, endekste yer alan hisseler kazanımlarını ise üst üste 14'ncü güne taşıdı.
FTSE 100 endeksi 45 puan yükselişle günü 7337.81. puandan kapattı.
Günün ilk seansında yatay seyir izleyen endeksin ikinci seansta yükselişinde Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan perakende sektörü ve genel ekonomik gidişata dair verilerin etkisiyle Dolar'ın değer kazanmasına karşın Sterlin'in zayıflaması etkili oldu.
Auteur: euronews-tr
Tags: Büyük Britanya ekonomisi 12nci Brexit yükseldi seviyede endeksi rekor FTSE Piyasalar gün Borsası: 100 Londra Gepost: 13 januari 2017
Londra Borsası: Ftse 100 Endeksi 12'nci Gün Rekor Seviyede Yükseldi
Londra Borsası'nda işlem gören piyasa değeri en büyük 100 İngiliz şirketinin listelendiği FTSE 100 (The Financial Times Stock Exchange) endeksi üst üste 12'nci günde rekor seviyede yükseldi, endekste yer alan hisseler kazanımlarını ise üst üste 14'ncü güne taşıdı.
Kaynak: Euronews.com
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads