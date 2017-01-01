Londra Belediye Baskani Sadiq Khan, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Khan, açıklamasında, "Düşüncelerimiz ve dualarımız İstanbul'daki terör saldırısından etkilenen özellikle sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte"
ifadelerini kullandı. - Londra
Londra Belediye Başkanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı
Londra Belediye Baskani Sadiq Khan, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Londra Belediye Baskani Sadiq Khan, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Khan, açıklamasında, "Düşüncelerimiz ve dualarımız İstanbul'daki terör saldırısından etkilenen özellikle sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte"
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