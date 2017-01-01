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Londra Belediye Başkanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı

Londra Belediye Başkanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı

Londra Belediye Baskani Sadiq Khan, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Londra Belediye Başkanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı

Londra Belediye Baskani Sadiq Khan, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Khan, açıklamasında, "Düşüncelerimiz ve dualarımız İstanbul'daki terör saldırısından etkilenen özellikle sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte"

ifadelerini kullandı. - Londra

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