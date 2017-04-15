Teknoloji, İnovasyon ve Yatırım Köprüsü



LBP tarihi iki köklü ülkeyi Teknoloji, İnovasyon ve Yatırım konularında sıkı sıkıya bağlamak için yola çıkıyor.



İngiltere ve Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji tabanlı şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve teknokentleri, üniversiteleri, fon kuruluşlarını (AC, VC vb.), inkübasyon merkezlerini, hızlandırıcıları, dernekleri bir araya getirerek; networking, pazar araştırması, teknoloji araştırması, sunum hizmetleri fonlama, ön satış, satış, lokalizasyon, uluslararası teşvikler, fikri mülkiyet hakları konularında hizmetler vermektedir.



LBP hakkında detaylı bilginin paylaşılacağı The Pitcher 2017 oturumuna davetlisiniz!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Workinton - Levent 199



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi No: 199 Levent, Şişli



Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00



Kategori : London Bridge Project



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır