Lokomotif Yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, destek lokomotifinde çıkan yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Demirköy Tren İstasyonu'nda Bilecik'ten Eskişehir'e giden yük trenine Bekdemir rampalarında arkadan destek için bağlanan dizel lokomotifte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Elektrik donanımlarının bulunduğu bölümde başlayan yangın nedeniyle makinist, öndeki treni uyararak, yanan lokomotifi yük treninden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kullanılmaz durumda olan lokomotifin Eskişehir bakım atölyesine götürüleceği öğrenildi.