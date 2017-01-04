Lokantaya Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA



Fatih Balat'ta otomobille gelen kişiler, bir lokantaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda lokanta sahibi ile o sırada yoldan geçen bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Balat'taki Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokanta sahibi Osman Yılmaz'la daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler, Yılmaz'ın işlettiği lokantanın önüne bir otomobille geldi. Araçtan inen 2 kişi lokanta önünde bulunan Osman Yılmaz'a doğru ateş açtı. Yılmaz, saldırı sonucu yaralandı. Kurşunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin işlettiği öğrenilen ve üniversiteden çıkıp evine gitmekte olan Cavit Kadık'a da isabet etti. Kadık, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Osman Yılmaz ile Cavit Kadık, ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KURŞUNLAR SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLE DE İSABET ETTİ



Olay sırasında, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camına kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadığını söyleyen Karatepe, "Silah seslerini duydum. Bir kişinin düştüğünü gördüm. O sırada benim arabanın camına bir kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadan kurtuldum" dedi.



İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Lokantanın önünden detay görüntü



-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları



-Aracına kurşun isabet eden sürücü ile röportaj



-Sürücünün aracındaki kurşun izinden detay görüntü



Detay görüntüler