Lokantada Yemek Yerken Öldürüldü

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde lokantada yemek yediği sırada bir kişi tarafından tüfekle vurulan Şükrü Duran öldü.



Olay Bafra İlçesi Tabakhane Mahallesi Güven Sokak üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Llokantada yemek yiyen 40 yaşındaki Şükrü Duran'a içeri bir anda giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Bu sırada lokantada bulunan Hüseyin Kandemir, tüfeği saldırganın elinden almak istedi. Çıkan arbede de Kandemir de karnından vuruldu.



Başından vurulan Şükrü Duran, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kandemir olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



- Samsun