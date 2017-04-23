Lokantada Yemek Yerken Öldürüldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Samsun'un Bafra İlçesi'nde Şükrü Duran'ı tüfekle vurarak öldürdüğü, Hüseyin Kandemir'i ise yaraladığı iddia edilen Mahmut S. polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



