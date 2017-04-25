Lokantada Çıkan Yangın İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.



Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan E.K. 'ye ait lokantada baca yangını çıkı. Lokanta bacasından yoğun duman çıktığını gören esnaflar, durumu önce iş yeri sahibine daha sonra da itfaiyeye haber verdi. Yangın haberini alan iş yeri sahibi E.K. lokantada bulunan müşterileri dışarı çıkardı. Kısa sürede içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri de içeride oluşan dumanı tahliye ederek merdivenli araç ile bacadaki ufak çaptaki yangını söndürdü. Kimsenin yara almadığı yangında ufak çapta maddi hasar meydana gelirken çevrede kısa süreli panik oluştu. - KOCAELİ