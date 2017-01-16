Lokantada 5 Kişiyi Rehin Alınca Tutuklandı

SAMSUN'da geçirdiği trafik kazası ardından yürüme engelli olan, koltuk değnekleriyle yürüyebilen 48 yaşındaki Muhittin Dolu, girdiği lokantada 5 çalışanı silah zoruyla rehin alınca tutuklandı.



Olay, dün gece İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası yürüme engelli olan, evli ve 2 çocuk babası emekli Muhittin Dolu, içeride müşterisi olmayan bir lokantaya girdi. Dolu, sipariş almak üzere yanına gelen çalışanlara arkadaşlarının geleceğini söyledikten kısa süre sonra üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp lokantanın 5 çalışanını rehin aldı. İhbar üzerine sevk edilen polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyen bir polis memuru, lokantaya girip çalışanları serbest bıraktırdıktan sonra kendisi şüphelinin yanında kaldı. Daha sonra çelik yelekli 2 polis daha lokantaya girerek başına silah dayayan Muhittin Dolu'yu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışması sonuç vermeyince polislerden birisi Dolu'nun dalgınlığından faydalanıp üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirip elindeki tabancayı aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli ifadesinde, "Bir akrabamın bankadan çektiği 55 bin lira paraya kefil oldum. Akrabam parayı ödemeyip yurt dışına kaçınca borç bana kaldı ve faiziyle birlikte 85 bin lira oldu. Benim de piyasaya 10-15 bin lira borcum vardı. Bu nedenle bunalıma girdim. Pişmanım" dedi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme taraından tutuklandı. - Samsun