Lokalize: Son Feci Bisiklet

Yeni nesil alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet, 4 Ocak 2017'de #studio'da!



Son Feci Bisiklet için Arda Kemirgent'in 4 yıl önce Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın adlı şarkıyı internet üzerinden paylaşmasının ardından başlayan macera, 6 şarkıdan oluşan Son Feci EP ve özellikle Bikinisinde Astronomi adlı şarkının kitlelerce duyulmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Ankara'da kurulan grup, kısa süre içinde ülkenin alternatif sahnesinde Arctic Monkeys'i andıran tarzlarıyla ön plana çıktı ve ülke çapında konserlerle sevenleriyle buluşmaya başladı.



Gitar ve vokalde Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül'den oluşan grup, ilk stüdyo albümü Vesaire'yi ise geçtiğimiz yıl yayınlarken albümde yer alan Pazar ve Ertesi, Bu Kız, Modern Zamanlar ve Ütopya gibi şarkılarla beğeni topladı. Bu yıl içinde de Sıkıntı Var, Zaman Yok ve Reklamlar adlı üç parçayı ayrı ayrı yayınlayan Son Feci Bisiklet, birkaç ay ara verdikleri ve Ocak 2017'de tekrar başlatacakları konser turlarının ilk etabında Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen parçalarının yanı sıra enerjik canlı performanslarıyla da ön plana çıkan Son Feci Bisiklet, yeni yılla birlikte başlayacakları konser serisi kapsamında 4 Ocak 2017'de #studio'da!