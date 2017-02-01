Lokalize: Partapart Label Nıght - Mind Shifter, Z•axıs, Cüneyt Taylan (Live)

#studio'da gerçekleşen Lokalize serisinin Şubat ayındaki ilk konuğu, ülkemiz bağımsız müzik sahnesinin en başarılı plak şirketlerinden Partapart oluyor. Partapart Records bünyesinde bulunan yetenekli elektronik müzik prodüktörlerinden Mind Shifter, Z AXIS ve Cüneyt Taylan, 1 Şubat 2017'de #studio'da sahne alacak!



Synth pop, dreamwave ve synthwave olarak tanımlanabilecek müzikler üreten Orhan Yılmaz ve Meriç Erseçgen'den oluşan Mind Shifter, ilk albümü Disconnected Space'i 2013 yılında yayınladı. Bu albümü 2014 yılında yayınlanan Another Life EP'si takip etti. Projeye Meriç Erseçgen'in dahil olmasıyla Welcome isimli EP Şubat 2015'te yayınlandı. Synthesizer ağırlıklı sound'unu canlı vokallerle de destekledikleri performanslarıyla bugüne kadar birçok etkinlik ve mekanda sahne alan Mind Shifter, Partpart etiketiyle kariyerine ilerleyen en başarılı projelerden biri.



Barış Yavuz'un tek kişilik projesi olan Z AXIS, 2014 yılından beri üretimde. Future Garage'a yakın bir sound'u sahiplenen Z AXIS, ilk EP'si Digital Missing'i Şubat 2015'te Partapart etiketiyle yayınladı. Bu EP'nin ardından ilk Z AXIS albümü için çalışmalara başlayan Barış Yavuz, yakın zamanda uzunçalarını yayınlamayı planlıyor.



Techno ve electronica türüne yakın prodüksiyonlara hayat veren Cüneyt Taylan, farklı mekanlarda gerçekleştirdiği düzenli setleriyle de tanınıyor. Geçtiğimiz yıl Soul Ivy isimli bir EP yayınlayan, aynı zamanda farklı remix'lere de hayat veren Cüneyt Taylan, Partapart ailesinin yeni üyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.



Bir plak firmasından öte, bağımsız müziğin yetenekli isimlerinin bir araya geldiği geniş bir platform haline dönüşen Partapart Records, Mind Shifter, Z AXIS ve Cüneyt Taylan'ın performanslarıyla 1 Şubat'ta #studio'ya çıkarma yapacak!