Lokalize: Madenöktemersönmez "Möe" Albüm Lansman Konseri

Türkiye'nin üç yetenekli caz müzisyenini bir araya getiren Maden Öktem Ersönmez (MÖE) projesi, albüm lansman konseriyle Lokalize kapsamında 26 Ocak'ta #studio'da olacak!



Gitarda Sarp Maden, davulda Volkan Öktem, basta ise Alp Ersönmez'den oluşan MÖE, doğaçlamaya dayanan ve kendi deyimleriyle hem kendi içlerinde hem de seyirciyle etkileşime oldukça açık bir müzik yapıyor. Caz, rock, drum'n'bass, punk, noise, elektronik ve ambient'a uzanan farklı türlerde gezinen ekip, Kabak & Lin Records'la çalışıyor.



Saint Joseph Lisesi'ndeyken grubuyla katıldığı Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda attığı Hotel California solosuyla gelecekte dönüşeceği müzisyenin ilk sinyallerini veren Sarp Maden, 15 yaşında başladığı gitarı bir daha hiç bırakmadı ve kariyeri boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında değerli isimlerin albümlerine katkıda bulundu.



7 yaşında müziğe başlayan, 11 yaşında ise orkestralarla çalmaya başlayan Volkan Öktem, 1985'te gittiği Ankara'da birçok rock ve pop grubuyla sahne alırken kendine özgü bir stil oturtmayı başardı. Sezen Aksu, Tarkan, Sertab Erener, Athena, Ajda Pekkan, Fahir Atakoğlu ve Nilüfer gibi isimlere albümlerde ve sahnede eşlik eden; Tuna Ötenel ve Janusz Szprot gibi piyanistlerle çalışan Öktem, Laço Tayfa gibi özgün bir projenin de parçası oldu. Yetenekli davulcu, Levent Yüksel (bas/vokal) ve Ant Şimşek'le (gitar) birlikte Sıfır KM adlı grupta da yer alıyor.



Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aldığı işletme eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde Caz Kompozisyonu Bölümü'nü bitiren Alp Ersönmez; İlhan Erşahin, Yalın, Nil Karaibrahimgil ve Tarkan'la birlikte yaptığı çalışmalarla adını duyurdu. Erkan Oğur, Erik Truffaz, Athena, Cahit Berkay, Karina Zeviani, Kenan Doğulu, Akın Eldes ve Sertab Erener gibi isimlerle de sahnede ve albüm kayıtlarında çalışma fırsatı yakalayan Ersönmez, 2011'de ilk solo albümü Yazısız'ı yayınladı. Elektronik ögelere yer veren ve "dans kokulu caz" olarak tanımlanan bestelerle ön plana çıkan Cereyanlı ise 2013'te yayınlandı.



26 Ocak'ta caz sahnemizin üç başarılı ismi Sarp Maden, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez soyadlarını verdikleri MÖE projesinin albüm lansman konseri için #studio'da bir araya gelerek doğaçlama dolu bir müzik ziyafeti yaşatacak!