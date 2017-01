Lokalize: In Hoodies

Ülkemiz bağımsız müzik sahnesinin yükselişteki isimlerinden In Hoodies, 25 Ocak'ta Lokalize serisi kapsamında #studio'da sahne alacak!



Murat Kılıkçıer'in bir projesi olan ve Müzik Hayvanı etiketiyle yayınladığı She Got Caught/My Con adlı single'la adını duyuran In Hoodies, geçtiğimiz iki yıl boyunca ülke çapında önemli mekan ve festivallerde sahne almasının yanı sıra Londra'da da iki canlı performansa imza attı.



A Lunar Manoeuvre adlı albümünü bu yıl içinde Müzik Hayvanı etiketiyle, İngiltere'de Curious Fox, Türkiye'de ise AK Müzik iş birliğiyle yayınlayan In Hoodies, Zorlu PSM'nin düzenlediği MIX Festival'ın da dikkat çeken performanslarından birine imza atmıştı. En İyi Prodüktör dalında Brit ödüllü Chris Potter, daha önceden Ian Brown ve Nick Cave & The Bad Seeds gibi isimlerle çalışan Tim Wills; Madonna, PJ Harvey ve Massive Attack'in de albümlerini kaydetmiş Steve Sidelynk, Ocean Color Scene'in basçısı Damon Minchella, The Lightning Seeds'le tanınan Martyn Campbell, solo gitarda Si Connelly ve davul/perküsyonda Aliberk Aslan albüme katkıda bulundu.



Kılıkçıer'e konserlerde ise Feryin Kaya, Gülşah Erol, Çağrı Sertel, Todd Gibson ve Murat Yakupoğlu eşlik ediyor.



In Hoodies, şarkılarında incelikli melodilerini Lokalize serisi kapsamında 25 Ocak'ta gerçekleşecek konserde #studio seyircisiyle buluşturacak!



Ön Grup: Pitohui



Barkın Engin, Cem Kayıran, Yankı Bıçakçı, Toll Tress ve Arda Erboz'dan oluşan Pitohui, adını Yeni Gine'ye özgü bir kuş türünden alıyor. Bugüne dek 3 EP ve bir single yayınlayan grup, üretim ve icra sürecinde doğaçlamaya çok önem veriyor. Son olarak geçtiğimiz yaz Enspektör adlı EP'sini Domuz Records etiketiyle yayınlayan Pitohui, 25 Ocak'ta Lokalize serisi kapsamında In Hoodies'den önce #studio'da sahne alacak!



20: 30 Kapı Açılış



21.00 Pitohui



22.00 In Hoodies